Подрядчик Петровской набережной в Воронеже мог задолжать 3,65 млрд рублей

У подрядчика работ на второй очереди Петровской набережной и ливневой канализации в Центральном районе Воронежа, кисловодского АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК), по состоянию на середину января имелись неисполненные денежные обязательства на 3,65 млрд руб. Это следует из заявления ПМК о вступлении в дело о банкротстве, инициированное саратовскими налоговиками. Арбитражный суд Ставропольского края оставил заявление фирмы без движения до 6 марта. Информацию опубликовали в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сведения о том, как скопилась сумма требований по денежным обязательствам ПМК, отсутствуют. Суд указал, что заявление компании было подано с нарушениями.

«Должником не представлено доказательств, подтверждающих задолженность и основания ее возникновения, а также неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. Также обществом не представлены список кредиторов и должников с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженностей и указанием адресов»,— говорится в определении судьи Ирины Подфигурной.

По данным Rusprofile, АО «Передвижная механизированная колонна №38» зарегистрировано в 1998 году в Кисловодске Ставропольского края, основной вид деятельности — строительство водных сооружений. Уставный капитал — 76 тыс. руб. До 2021 года единственным акционером было АО «Ставропольводмелиорация», актуальная информация не раскрывается. Гендиректором с мая 2025-го является Анзор Джуккаев, сменивший Николая Авдорина. Всего ПМК получила 106 госконтрактов на 19 млрд руб. В 2024-м выручка АО втрое выросла к 2023-му, до 3,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 17,5 млн руб. Фирма в 2024 году заняла первое место по выручке в своей отрасли по Ставропольскому краю и 25-е — по стране. ПМК сейчас выступает ответчиком по 19 арбитражным делам на 957 млн руб. В отношении нее открыто 233 исполнительных производства на 101 млн руб., остаток задолженности — 93 млн руб. Фирма состоит в реестре недобросовестных поставщиков с 11 декабря 2025 года.

Требования, выдвинутые Межрайонной ИФНС России №20 по Саратовской области к ПМК, в свою очередь, составляют 76,8 млн руб. В эту сумму задолженности по обязательным платежам включены 64,8 млн основного долга, пени на 11,3 млн, а также штраф и госпошлина. Иск зарегистрировали 29 декабря 2025 года. Заявление налогового органа принято к производству. Следующее заседание по делу назначено на 26 февраля.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», мэрия Воронежа с октября 2025-го судится с ПМК, чтобы обязать подрядчика по гарантии исправить недоработки на детских площадках Петровской набережной. Еще один иск касательно гарантийных обязательств фирмы муниципалитет подал 5 февраля, суть требований по нему не раскрывается. Мэр Воронежа Сергей Петрин 11 февраля заявил, что городская администрация знает о финансовых проблемах подрядчика, «ведет контроль над ситуацией» и «не ищет простых путей».

Подробно о воронежских объектах и банкротстве ПМК — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов