Самыми популярными для жителей Ростовской области оказались внутрироссийские путешествия

В этом году жители Ростовской области запланировали с мая по август путешествий на 6% больше, чем в прошлом году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.

На внутрироссийские направления пришлось 82% от общего количества бронирований. Это и крупные туристические центры, и курортные направления. В топ-10 самых популярных городов среди жителей Ростовской области в исследуемый период вошли: Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Краснодар, Геленджик, Кисловодск, Сириус, Анапа, Казань и Калининград. Зарубежным направлениям предпочтение отдает каждый пятый турист из Ростовской области — 18% бронирований. Здесь самыми популярными оказались Абхазия, Белоруссия, Грузия, Турция, Армения.

Средняя стоимость ночи, по которой туристы из Ростовской области бронируют размещение в отелях и апартаментах России, составляет 6 тыс. руб. — на 2% меньше, чем в прошлом году (6,1 тыс. руб.). Средняя продолжительность бронирования составляет пять ночей — на одну ночь больше, чем в прошлом году.

Средняя стоимость ночи, по которой туристы из Ростовской области бронируют размещение в отелях и апартаментах за рубежом, составляет 8,3 тыс. руб. — без изменений год к году. Средняя продолжительность бронирования также остается без изменений — пять ночей.

Мария Хоперская