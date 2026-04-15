Тело мужчины извлекли из-под завалов после пожара на пороховом заводе в Казани

При разборе завалов после пожара на пороховом заводе в Казани обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Татарстана.

Еще два человека пострадали при ЧП на заводе. Оба получили ожоги и травмы, рассказали в ведомстве. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, мужчину — в состоянии средней степени тяжести.

Пожар вспыхнул на казанском заводе накануне. В результате частично обрушилась конструкция. Возгорание носит техногенный характер, уточняли в пресс-службе главы Татарстана. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Казанский пороховой завод — один из крупнейших в России по производству пороха и зарядов для военного и спортивного оружия. В 2022 году ему присвоили звание «Предприятие трудовой доблести».