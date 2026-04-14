После пожара на Казанском пороховом заводе возбудили уголовное дело
Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) после пожара на Пороховом заводе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.
По данным следствия, 14 апреля 2026 года на территории предприятия был зафиксирован пожар. На место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.
Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе республиканского Минздрава, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека.