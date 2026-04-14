На Казанском пороховом заводе произошел пожар, есть пострадавшие

На Казанском пороховом заводе произошло частичное обрушение конструкции в результате пожара, причина носит техногенный характер. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

В результате инцидента есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Все экстренные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий. Технологический процесс производства не останавливался.

В пресс-службе также подчеркнули, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает, а специальная комиссия выясняет причины произошедшего.

Казанский пороховой завод — одно из крупнейших в России предприятий по производству пороха и зарядов для военного и спортивного оружия. 12 апреля 2022 года ему было присвоено звание «Предприятие трудовой доблести».

