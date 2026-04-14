Экс-депутат думы Екатеринбурга Стругов заявился на праймериз «Единой России»

Бывший депутат Екатеринбургской городской думы от «Единой России» Владимир Стругов подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) объединения по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Как сказано на сайте объединения, политик намерен избраться по списку партии от Орджоникидзевской территориальной группы. Конкуренцию за мандат ему составят руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Алексей Вихарев, инженер компании «Праксэа Рус» по проектам промышленного строительства Константин Лысов и безработная Анна Патрушева.

Владимир Стругов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Стругов

Владимир Стругов был избран депутатом думы Екатеринбурга в 2019 году по единому округу: он получил вакантный мандат после перехода предпринимателя Владимира Смирнова в свердловское заксобрание. В течение VII созыва входил в состав комиссий по местному самоуправлению и безопасности жизнедеятельности. В 2023 году планировал вновь избраться в гордуму от одномандатного округа №20 (набрал 2,7 тыс. голосов избирателей), однако уступил кандидату от ЛДПР Дмитрию Николаеву (3,6 тыс.). Как сказано на сайте праймериз, господин Стругов занимает пост заместителя генерального директора компании «Амертенд» по общим вопросам.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

