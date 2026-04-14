Главные новости за 14 апреля. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростова-на-Дону продолжают поиск площадки для возведения производства алюминиевых лодок. Компания «Бробоатс» планирует инвестировать в проект около 100 млн руб.

Завершение строительства дороги «Орбитальная-2» перенесено на 2028 год, следует из отчета об итогах работы министерства транспорта Ростовской области в 2025 году.

В 2026 году на реконструкцию ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону будет направлено 900 млн руб. Уточняется, что работы начнутся в апреле после окончания отопительного сезона.

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отменил оправдательный приговор бывшим руководителям обанкротившейся строительной компании «Сигма» из Аксая. Решение принято по представлению прокурора Ростовской области.

В ночь с 13 на 14 апреля БПЛА был уничтожен в Чертковском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В администрации Новочеркасска произошли кадровые назначения. Александр Зейдляев получил должность советника главы города, а Александр Курьянов стал начальником МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации».