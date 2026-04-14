В администрации Новочеркасска объявили о кадровых изменениях

В администрации Новочеркасска произошли кадровые назначения. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в соцсетях. Александр Зейдляев получил должность советника главы города, а Александр Курьянов стал начальником МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Зейдляев будет заниматься налаживанием взаимодействия с правоохранительными органами и Министерством обороны для создания условий отбора граждан на военную службу. Чиновник имеет три высших образования и более 20 лет службы в Вооруженных силах и органах внутренних дел, включая работу в главном управлении МВД по Ростовской области. Ранее господин Зейдляев занимал пост председателя Контрольно-счетной палаты города Батайска.

Александр Курьянов имеет образование инженера-механика, работал инженером на предприятиях и занимал руководящие посты в Ростове-на-Дону. В его карьере — работа главой администрации Ворошиловского района, должность заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону, руководство предприятием «Теплокоммунэнерго». Также он работал на руководящих позициях в коммерческих структурах и научно-исследовательском институте в Москве.

Константин Соловьев