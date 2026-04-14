Власти Ростова ищут землю под строительство завода алюминиевых лодок

Власти Ростова-на-Дону продолжают поиск площадки для возведения производства алюминиевых лодок. Об этом глава города Александр Скрябин сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Ростов» в рамках пресс-конференции.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что компания «Бробоатс» планируют инвестировать в проект около 100 млн руб. По словам господина Скрябина, сейчас рассматриваются три площадки, две из которых расположены в Первомайском районе.

«Скрывать не буду, вопросы с поиском площадки есть. По переданным полномочиям процессом передачи земельных участков занимается Министерство имущества Ростовской области. Поэтому время на поиск площадки может немного увеличиться», — сказал Александр Скрябин.

Тем не менее глава отметил, что работа с компанией продолжается в части поиска наиболее комфортных условий для запуска производства. Сроки реализации проекта уточняются.

По данным портала rusprofile, ООО «Бробоатс» действует с декабря 2021 года и зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Компания работает в сфере строительства прогулочных и спортивных судов. Генеральным директором с момента основания является Дмитрий Чернов, который также владеет 30% долей в уставном капитале.

По словам соучредителя проекта Дениса Серкова, строительство нового завода по производству алюминиевых лодок и катамаранов может окупиться в течение пяти лет.

Константин Соловьев