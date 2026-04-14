Суд отменил оправдательный приговор руководству застройщика из Аксая
Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отменил оправдательный приговор бывшим руководителям обанкротившейся строительной компании «Сигма» из Аксая. Решение принято по представлению прокурора Ростовской области, сообщает пресс-служба суда.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, фигурантами в деле о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проходят бывший депутат Аксайского района, возглавлявший строительную компанию «Сигма» Андрей Назаров, и его родственница Татьяна Руф, также руководившая предприятием.
Согласно материалам дела, с 2012 года фигуранты привлекли более 500 млн руб. от дольщиков для строительства многоквартирных домов на улице Менделеева в Аксае. Покупатели должны были получить квартиры в 2015 и 2017 годах, однако застройщик не сдал объекты. Арбитражный суд впоследствии признал «Сигму» банкротом.
Уголовное дело возбудили в 2018 году. В 2025 году Аксайский городской суд признал обоих подсудимых виновными в групповом мошенничестве в особо крупном размере и приговорил директора к шести годам лишения свободы, а его сообщницу — к 6,5 годам общего режима.
Апелляционная инстанция отменила обвинительный приговор и оправдала фигурантов, указав на отсутствие состава преступления. Суд также снял арест с имущества оправданных и отклонил гражданские иски потерпевших. Кассационный суд не согласился с оправдательным вердиктом. Судьи указали на преждевременность выводов об отсутствии умысла на хищение денежных средств дольщиков и ненадлежащую оценку доказательств.
Дело направлено на новое рассмотрение в Ростовский областной суд в ином составе.