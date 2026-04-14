В Ростове на реконструкцию ТЭЦ-2 направят 900 млн рублей

В 2026 году на реконструкцию ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону будет направлено 900 млн руб., сообщил в своем канале Max глава городской администрации Александр Скрябин.

В сообщении уточняется, что работы начнутся в апреле после окончания отопительного сезона.

Авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря, из-за чего без отопления и горячей воды остались 1,4 тыс. человек. Прокуратура Ростовской области взяла ситуацию на контроль и организовала проверку.

Наталья Шинкарева