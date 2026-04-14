Минфин обозначил сроки решения по налогу на сверхприбыль

Параметры налога на сверхприбыль (windfall tax) будут обсуждаться осенью, исходя из потребностей федерального бюджета. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Этот вопрос будет обсуждаться исходя из потребностей бюджета на следующую трехлетку, есть там сверхприбыль или нет. Есть ли какие-то альтернативные механизмы. <…> Соответственно, все законопроекты будут вноситься осенью», — пояснил господин Сазанов (цитата по ТАСС).

Как отметил господин Сазанов, компании сдали налоговые декларации за 2025 год в конце марта. Минфину необходимо время, чтобы их проанализировать. По его словам, ведомство пока каких-либо предложений о налоге не направляло. «Какой-то спешки особой нет, изучаем информацию», — подчеркнул замглавы Минфина.

10 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что профильные ведомства проработают предложение о введении налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20%. Речь идет о взимании налога с превышения прибыли над средним уровнем 2018–2019 годов. 6 апреля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что на встрече президента Владимира Путина с крупным бизнесом в марте обсуждалось использование windfall tax для покрытия дефицита бюджета.

Налог на сверхприбыль применяли в 2023 году к крупным компаниям с доналоговой прибылью свыше 1 млрд руб. Ставка составляла 10% от превышения над показателями 2018–2019 годов, бюджет получил 318,8 млрд руб. Замглавы Минфина Алексей Сазанов допускал возвращение к налогу при высоком дефиците бюджета и значительных доходах бизнеса. В марте Минфин отмечал, что не ведет никаких обсуждений по поводу введения налога на сверхприбыль с российского бизнеса.

