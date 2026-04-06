Шохин заявил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

На встрече президента Владимира Путина с крупным бизнесом в марте обсуждалось использование налога на сверхприбыль компаний (windfall tax) для покрытия дефицита бюджета, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он сам поднял эту тему после решения одного из участников встречи выделить на нужды страны крупную сумму денег.

Глава РСПП считает, что одиночные пожертвования должны оставаться частной инициативой. По его словам, аналогичной позиции придерживается Минфин. «Они вслед за президентом повторяют, что это дело добровольное, если у кого-то есть желание, препятствовать не будут. Но пока этот вопрос, так скажем, повис... Мы как РСПП этим не занимаемся. Мы вот готовы обсуждать windfall tax»,— пояснил господин Шохин.

Как уточнил глава союза, механизм windfall tax и его формула уже прописаны в налоговом законодательстве, что позволяет не вводить новые налоги. «Я говорю, Владимир Владимирович, windfall tax был, если мы найдем какие-то компании, у которых сверхприбыль появилась на нынешней конъюнктуре — у нас формула была, мы два года ее вырабатывали...Другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят»,— отметил Александр Шохин (цитата по «Интерфаксу»).

Налог на сверхприбыль применяли в 2023 году к крупным компаниям с доналоговой прибылью свыше 1 млрд руб. Ставка составляла 10% от превышения над показателями 2018–2019 годов, бюджет получил 318,8 млрд руб. Замглавы Минфина Алексей Сазанов допускал возвращение к налогу при высоком дефиците бюджета и значительных доходах бизнеса. В марте Минфин говорил, что не ведет никаких обсуждений по поводу введения налога на сверхприбыль с российского бизнеса.