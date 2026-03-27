В Минфине отреагировали на слова Решетникова о новом налоге на сверхприбыль

Минфин не ведет никаких обсуждений по поводу введения налога на сверхприбыль с российского бизнеса, сообщил заместитель министра Алексей Сазанов. Накануне министр экономического развития Максим Решетников допустил обсуждение налогообложения ресурсной ренты в отраслях с высокими доходами из-за роста цен на сырье.

«Только отчетность сдали за 2025-й год, вот на этой неделе. Что тут можно говорить? Пока надо смотреть цифры. Пока никаких у нас обсуждений нет», — сказал господин Сазанов. (цитата по «РИА Новости»).

Налог на сверхприбыль применяли в 2023 году к крупным компаниям с доналоговой прибылью свыше 1 млрд руб. Ставка составляла 10% от превышения над показателями 2018–2019 годов, бюджет получил 318,8 млрд руб. В Минфине подчеркивали разовый характер меры и отсутствие планов по ее повторному введению. Однако господин Сазанов допускал в 2023 году, что возвращение к налогу возможно при высоком дефиците бюджета и значительных доходах бизнеса.