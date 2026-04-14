Сильные дожди с грозой и ветром до 20 м/с ожидаются в Краснодарском крае

На территории Краснодарского края 14 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, регион окажется под воздействием комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с прохождением циклона.

Как сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций региона, уже в утренние часы, в период с 10:00 до 12:00, а также в течение дня и вечером в отдельных районах края ожидаются интенсивные осадки. Речь идет о сильных дождях и ливнях, сопровождающихся грозами, градом и порывистым ветром. Скорость ветра может достигать 20 м/с.

Уточняется, что предупреждение распространяется на большую часть территории Краснодарского края. Исключение составляют Сочи и федеральная территория «Сириус», где прогнозирование погодных условий осуществляется специализированной гидрометеорологической службой.

По данным регионального гидрометцентра, ухудшение погоды связано с завершающей фазой прохождения циклона через территорию края. После его смещения погодная ситуация начнет постепенно стабилизироваться. Ожидается, что уже со второй половины рабочей недели осадки станут менее интенсивными, а температурный фон начнет повышаться.

По предварительным оценкам, в ближайшие дни дневные температуры воздуха в регионе могут достигнуть отметок около +20 градусов. При этом ночные значения пока сохранятся на относительно низком уровне, что характерно для переходного весеннего периода.

В условиях действия штормового предупреждения жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, учитывать погодные условия при планировании поездок и внимательно следить за обновлениями официальных прогнозов. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации.

Мария Удовик