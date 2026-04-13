Потепление до +20 градусов ожидается на Кубани к середине недели

В Краснодарском крае ожидается постепенное улучшение погодных условий: интенсивные осадки ослабеют, а температура воздуха начнет расти. По данным регионального гидрометцентра, уже к середине недели дневные показатели приблизятся к +20 градусам.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Синоптики отмечают, что период затяжных дождей подходит к завершению. В ближайшие дни в регионе еще возможны локальные осадки, однако они будут менее интенсивными. При этом ночные температуры сохранятся на низком уровне, местами ожидаются заморозки.

Так, в ночь на 14 апреля температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, в отдельных районах возможно понижение до -4. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди, в предгорных и горных районах возможен мокрый снег. На отдельных территориях вероятны грозы и усиление ветра до 20 м/с.

В ночь на 15 апреля температурный фон существенно не изменится: от +2 до +7 градусов, на побережье — до +9. Днем потеплеет до +13…+18 градусов, осадки будут незначительными или отсутствовать.

К 16 апреля дневная температура достигнет +15…+20 градусов. В утренние часы местами возможен туман, ветер ослабнет, осадки не прогнозируются.

Предупреждение о ночных заморозках на территории Кубани сохраняется до 16 апреля.

«Ъ-Кубань» писал, что власти Краснодара не планируют отключать отопление до середины апреля из-за непредсказуемой погоды. Хотя среднесуточная температура уже пять дней держится выше +8 градусов, в апреле возможны дожди и похолодание, поэтому подача тепла в дома, где есть дети и пожилые, продолжится.

Мария Удовик