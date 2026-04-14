В Дагестане эвакуировали село из-за угрозы оползней

Жители села Уркарах Дахадаевского района Дагестана эвакуированы изза нарастающей угрозы оползней: власти в срочном порядке вывезли людей в пункт временного размещения, чтобы избежать жертв при дальнейшем смещении грунта, сообщили в администрации района.

По данным муниципалитета, дома попавших под эвакуацию семей расположены на участке, ранее официально признанном подверженным оползневой активности. За одну ночь обстановка в микрорайоне «Вякъни» усугубилась: на стенах домов зафиксировали новые и расширяющиеся трещины, часть ограждений во дворах разрушилась, а в одном из строений частично обрушилась стена, что стало сигналом для немедленного решения об эвакуации.

Власти сообщили, что речь идет о шести заселенных домовладениях, из которых были выведены в общей сложности 11 человек; они получили помещение в пункте временного размещения. При этом по данным местных источников, в Уркарах уже повреждены как минимум 11 жилых домов, а еще около 70 объектов находятся в зоне прямой угрозы дальнейшего разрушения, так как оползневые процессы продолжают развиваться по склону. Глава района Магомед Абдулкадиров на заседании республиканского оперштаба сообщил, что только по одной из улиц зафиксировано смещение 11 домов на расстояние до двух метров, а трещины в проезжей части достигают глубины до шести сантиметров.

Аналогичная угроза зафиксирована и в селе Кубачи, где часть склона над жилыми домами продолжает смещаться; в зоне риска оказались три семьи, которые также были эвакуированы. Власти региона подчеркивают, что развитие оползневых процессов в районе носит масштабный характер и затрагивает значительную часть территории обоих сел.

По данным республиканских и федеральных источников, резкое усиление оползневой активности связано с продолжительными и интенсивными дождями в конце марта и начале апреля: 28 марта и 4–5 апреля осадки привели к обильному насыщению почвы влагой, что спровоцировало смещение грунта и сход селевых масс. В результате оползней и селей 7 апреля транспортное сообщение в Дагестане было нарушено с 97 населенными пунктами, что фактически изолировало ряд сел от внешнего мира на несколько дней.

В связи с развивающимся паводком и оползнями в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, который включает десятки населенных пунктов по всей республике, включая Махачкалу, Хасавюрт, Буйнакск, Дербент и ряд районов. В семи населенных пунктах остаются подтопленными более 500 жилых домов, а в ряде сел, в том числе в Кирки, уже зарегистрированы смертельные случаи изза схода оползней.

Станислав Маслаков