Главные новости к утру 14 апреля

Один человек погиб, еще пятеро пострадали при налете БПЛА на Елец.

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор, сообщил МИД России.

На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение. Станция питается от дизельных генераторов.

Задержан организатор хищений у участников боевых действий в аэропорту Шереметьево Игорь Бардин. Он был заочно арестован и находился в международном розыске.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты достигли всех целей в Иране и могут переходить к завершению конфликта путем переговоров.

Жителю Техаса, который кинул коктейль Молотова в дом главы OpenAI Сэма Альтмана, предъявили обвинение в покушении на убийство. Минюст США уточнил, что дома у нападавшего нашли манифест с критикой искусственного интеллекта.

Более тысячи сотрудников телевидения и киноиндустрии подписали открытое письмо, в котором выступили против слияния Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance. В их числе Хоакин Феникс, Эмма Томпсон и Педро Паскаль.