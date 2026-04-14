Напавшему на дом главы OpenAI предъявили обвинение в покушении на убийство

Жителю Техаса, 20-летнему Дэниелу Морено-Гама, предъявлены обвинения в покушении на убийство и покушении на поджог. 10 апреля он бросил бутылку с зажигательной смесью в ворота резиденции главы OpenAI Сэма Альтмана.

Сэм Альтман Фото: Kylie Cooper / Reuters Дом в Техасе, где живет Дэниел Морено-Гама Фото: Jason Fochtman / Houston Chronicle / AP

По информации CNN, окружная прокуратура обвинила мужчину в покушении на убийство как Сэма Альтмана, так и его охранника, который находился в доме в момент нападения. На федеральном уровне ему предъявлены обвинения, связанные с владением незарегистрированным огнестрельным оружием и покушением на уничтожение имущества с помощью взрывчатых веществ.

Морено-Гама также может быть обвинен в совершении теракта. Прокурор США по Северному округу Калифорнии Крейг Миссакиан на пресс-конференции заявил, что к ответственности по этой статье жителя Техаса может привлечь, если «доказательства покажут, что он совершил нападение с целью изменить государственную политику или оказать давление на правительство или других должностных лиц».

По информации министерства юстиции США, дома у нападавшего был обнаружен манифест, в котором он выступал против искусственного интеллекта, призывал к убийству генеральных директоров компаний по разработке ИИ, а также их инвесторов. В тексте были перечислены имена и адреса. Предполагается, что копия документа была разослана бывшим сокурсникам из колледжа.

14 апреля окружная прокуратура Сан-Франциско намерена подать ходатайство о содержании Морено-Гамы под стражей до суда без права на залог.

На дом Сэма Альтмана за последнюю неделю нападали дважды. Второй инцидент произошел ночью 12 апреля. Охранники услышали выстрел со стороны проезжавшего мимо автомобиля Honda. Камеры наблюдения зафиксировали, как пассажир машины выстрелил в сторону дома. Полиция задержала двоих подозреваемых — 25-летнюю женщину и 23-летнего мужчину.

