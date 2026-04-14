Аракчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана и США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал главе МИД России Сергею Лаврову о прошедших переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

«Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта»,— написано в сообщении МИД России.

Как указано в публикации, Сергей Лавров подчеркнул важность «недопущения рецидива вооруженной конфронтации», а также подтвердил готовность России содействовать в урегулировании конфликта. Кроме того, господин Лавров выразил соболезнования «в связи с жестоким убийством в результате авианалета бывшего главы внешнеполитического ведомства Ирана» Камаля Харрази.

Подробнее о конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Тегеран поместили в карантин».