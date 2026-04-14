Задержан организатор хищения у бойцов СВО в Шереметьево

Задержан один из организаторов хищений у участников боевых действий в аэропорту Шереметьево Игорь Бардин, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Он был заочно арестован и находился в международном розыске.

«Игорь Бардин накануне был задержан сотрудниками правоохранительных органов, он был допрошен. Около года, будучи заочно арестованным и объявленным в международный розыск, он скрывался на территории России — в доме в Московской области»,— сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Игорь Бардин — создатель преступного сообщества, которое занималось хищением средств у участников боевых действий. Всего в деле около 40 обвиняемых, которым инкриминируют организацию преступного сообщества и участие в нем, кражи, совершенные в составе организованной группы и вымогательство.

