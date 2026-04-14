Вэнс: США достигли всех целей в Иране

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты достигли всех своих целей в Иране и могут переходить к завершению конфликта.

«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это»,— сказал господин Вэнс в интервью Fox News. Он добавил, что предпочел бы завершить конфликт успешными переговорами.

США и Иран провели переговоры 11 апреля. Соглашения стороны не достигли. Вопрос о сроках проведения второго раунда переговоров, по словам Джей Ди Вэнса, лучше переадресовать иранской стороне, потому что «мяч на их стороне».

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран поместили в карантин».