Чистый убыток «Ростсельмаша» по итогам 2025 года превысил 5 млрд рублей

Ростовский производитель сельхозтехники ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» завершил 2025 год с чистым убытком в размере 5,2 млрд руб., тогда как годом ранее предприятие демонстрировало чистую прибыль на уровне 6,9 млрд руб. Согласно отчетности в системе «СПАРК-Интерфакс», с которой ознакомился «Ъ-Ростов», выручка завода за прошлый год сократилась на 30% — с 78,4 до 55,1 млрд руб. Основное падение зафиксировано в ключевом сегменте реализации техники и запчастей собственного производства, где доходы снизились более чем на 20 млрд руб. и составили 47,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Финансовые показатели компании оказались под давлением из-за резкого роста утилизационного сбора, который за год увеличился почти в 3,5 раза, достигнув 21 млрд руб. Поскольку сбор начисляется при продаже и учитывается в составе коммерческих расходов, последние выросли с 9,2 до 23,7 млрд руб. Это привело к получению убытка от продаж в размере 23,6 млрд руб. против операционной прибыли 1,9 млрд руб. в 2024 году. Негативный эффект был частично компенсирован государством: общий объем бюджетных субсидий вырос до 18,4 млрд руб., из которых большая часть была направлена на поддержку выпуска высокопроизводительной техники.

На фоне снижения оборотов «Ростсельмаш» оптимизировал затраты: расходы на материалы сократились до 32 млрд руб., на оплату труда — до 8,4 млрд руб., а объем складских запасов снизился до 31,7 млрд руб. При этом завод не остановил программу развития и вдвое нарастил стоимость основных средств — до 19 млрд руб. В руководстве компании подчеркивают, что предприятие намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем, планомерно погашая имеющиеся обязательства.

Валерий Климов