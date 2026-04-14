«Единороссы» готовятся к праймериз

До окончания выдвижения кандидатов на праймериз «Единой России» осталось чуть больше двух недель. Из «единороссов» петербургского Заксобрания на праймериз уже заявились 18 парламентариев. Из депутатов Госдумы, представляющих Петербург в нижней палате,— шесть. Подача документов завершится 30 апреля, и некоторые парламентарии пока никуда не торопятся, заявляя, что новости появятся к концу месяца.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, само голосование пройдет с 25 по 31 мая

Депутат петербургского парламента и шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Любовь Егорова подала документы на праймериз «Единой России». Как и на прошлых выборах, бывшая спортсменка намерена баллотироваться и в Государственную думу, и в Заксобрание города. В нижнюю палату парламента госпожа Егорова так же, как и в 2021 году выдвигается по одномандатному округу № 217, по которому пять лет назад была избрана Оксана Дмитриева (тогда от Партии роста).

Госпожа Дмитриева, с 2024 года занимающая должность председателя политсовета петербургского отделения партии «Новые люди», также планирует продолжить карьеру в Госдуме: выдвигаться политик планирует от «Новых людей» по 217 округу.

Всего документы на праймериз для участия в выборах в петербургский ЗакС подали 98 человек. Среди них — 18 нынешних депутатов парламента. Остаться в Мариинском дворце хотят вице-спикер Николай Бондаренко и председатели: бюджетно-финансового комитета — Денис Четырбок, комиссии по транспорту — Алексей Цивилев, комиссии по социальной политике и здравоохранению — Александр Ржаненков, комиссии по городскому хозяйству — Александр Ходосок, комиссии по организации публичной власти — Юрий Гладунов,— а также заместитель руководителя фракции ЕР Алексей Макаров и дочь бывшего спикера Вячеслава Макарова — Марина Макарова. В списке также «ветераны»: Игорь Высоцкий, сидящий в ЗакСе с первого созыва, и Александр Кущак, получивший первый мандат еще в 1998 году.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Приоритет в этом году отдан участникам военной операции на территории Украины: они, как ранее заявлял секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, получат +25% к результату на праймериз. Господин Якушев отмечал, что в этом году число участников СВО, получивших мандат, должно быть больше, чем на выборах в прошлые годы.

Пройти в ЗакС планируют кавалер ордена Мужества, председатель региональной ассоциации ветеранов СВО «Защитники Родины» Георгий Журавлев и участник СВО, действующий военнослужащий Алексей Балашов.

Занять место в Госдуме нацелен руководитель центрального штаба и петербургского отделения «Молодой гвардии "Единой России"» Александр Амелин, в 2022-м награжденный орденом Мужества. Он пойдет на выбор по одномандатному округу № 216. Выдвигаться по списку в ГД будет командир Ленинградского полка, трижды кавалер ордена Мужества Михаил Коган.

Для участия в выборах в Госдуму в IX созыв документы на праймериз подали семь из восьми нынешних депутатов нижней палаты от Петербурга. Председатель комитета ГД по информполитике Сергей Боярский и Юрий Петров, как и в 2021 году, намерены избираться по федеральному списку. Своим одномандатным избирательным округам остались верны Михаил Романов (№211, Восточный), Александр Тетердинко (№ 212, Западный) Николай Цед (№ 215, Северо-Западный) и Виталий Милонов (№ 218, Южный).. Николай Цед при этом также рассматривает вариант выдвижения в петербургский парламент: он заявился на праймериз от региональной группы кандидатов № 12.

Сменить территорию решил Сергей Соловьев: депутат, прошедший пять лет назад в Госдуму от округа № 216,— в этот раз выбрал округ № 212. Свое решение он объяснил изменением их границ. В Петербурге восемь одномандатных округов, их количество осталось прежним, но территориальный состав некоторых существенно поменялся. В 2021 году в Центральный 216-й округ входили Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский и Центральный районы. После принятия новой схемы в него включены Адмиралтейский, Василеостровский и Кировский район.

«Фактически моего округа не стало. Поэтому после определенных раздумий принял решение выставиться по Западному округу, где я учился, жил и работал»,— сказал «Ъ Северо-Запад» Сергей Соловьев. Он заявил, что к конкуренции относится нормально и для этого, по его мнению, праймериз и существует. Впрочем, политик подал документы и для участия в выборах Заксобрания Петербурга, в котором он был депутатом с 2007-го по 2021 год.

Александр Тетердинко также заявил, что относится к противостоянию спокойно. «Мой округ изменился незначительно. К нему присоединился Кронштадт. И небольшой кусочек Кировского района ушел к другому округу. В целом территория мне понятна, знакома, и могу сказать, что это мой избирательный округ»,— рассказал “Ъ” господин Тетердинко. По мнению экспертов, победу в этом споре одержит Александр Тетердинко.

Баллотироваться в Госдуму от Петербурга по списку планирует депутат и боксер Николай Валуев, избранный в 2021-м по одномандатному округу № 77 Брянской области.

На праймериз из нынешних депутатов не заявились только бывший спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Он пока находится в поисках региона выдвижения. В феврале «Ведомости» писали, что экс-спикер может пойти на выборы в ГД от Ленобласти. В начале апреля издание сообщило, что господину Макарову нашли место в Тверской области.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, Ленобласть — сложный регион, который находится в «информационном поле Петербурга». «Выдвигаться от Петербурга и Ленобласти с точки зрения информационных ресурсов — это примерно одно и то же. Тверская область живет в другом пространстве и другом информационном поле. Там все бывшие истории, связанные с петербургским ЗакСом, никому не интересны и всплывать не будут, в отличие от Ленобласти. Но может быть и другой регион: раз регионы быстро меняются, значит, решения еще нет»,— объясняет господин Солонников.

Надежда Ярмула