Никто не захотел строить корпус школы под Курском почти за 1 млрд рублей

Не состоялся третий конкурс на строительство корпуса Новопоселенковской средней школы Курского района Курской области. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на торги, следует из итогового протокола. Начальная цена контракта составляла 973,3 млн руб.

Работы нужно было выполнить на улице Школьной в деревне 1-е Цветово. Площадь участка под строительство — 37,6 кв. м. Судя по документации, на нем уже расположены действующее одноэтажное здание школы, спортивное ядро, коммунальная инфраструктура. В рамках контракта подрядчику предстояло до 1 декабря 2027 года построить трехэтажный корпус общей площадью 15,5 тыс. кв. м, рассчитанный на 500 учеников. Также на территории школы требовалось устроить игровую зону с площадками для подвижных игр учеников младших и старших классов и площадками для тихого отдыха со скамьями и беседкой.

Согласно порталу госзакупок, уже объявлены аналогичные торги с той же начальной ценой. Заявки на них принимаются до 27 апреля, итоги планируют подвести 29 апреля.

Первый тендер на строительство корпуса школы признали несостоявшимся летом 2025 года из-за того, что все четыре поступившие заявки не соответствовали требованиям. Курское УФАС приостанавливало определение поставщика из-за жалоб ростовского ООО «Южная строительная компания» и московского ООО «Люксстройинвест», чьи заявки были отклонены. В итоге антимонопольная служба посчитала претензии необоснованными, но выдала администрации района и оператору торгов ООО «РТС-тендер» предписание об устранении нарушений.

В сентябре контракт на строительство корпуса Новопоселенковской школы за 882,6 млн руб. выиграло на торгах московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог». Компания должна была исполнить обязательства до 1 декабря 2027 года, но уже в январе 2026-го министр ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин заявил, что она не справилась с поставленной задачей. По данным портала госзакупок, в конце месяца контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика. К тому моменту подрядчик получил 7,1 млн руб., но так и не приступил к работам.

Алина Морозова