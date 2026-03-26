Под Курском ищут строителя корпуса школы почти за 1 млрд рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» Курского района Курской области объявило третий конкурс на строительство корпуса Новопоселенковской средней школы. Начальная цена контракта почти на 10% выше, чем на предыдущих торгах: 973,3 млн руб. против 887 млн руб. ранее. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Источник финансирования — федеральный, областной и местный бюджеты. Большую часть средств планируют выделить в этом году.

Корпус школы должен появиться на улице Школьной в деревне 1-е Цветово Курского района. Площадь участка под строительство составляет 37,6 кв. м. Судя по документации, на нем уже расположены действующее одноэтажное здание школы, спортивное ядро, коммунальная инфраструктура. В рамках контракта подрядчику нужно построить трехэтажный корпус общей площадью 15,5 тыс. кв. м, рассчитанный на 500 учеников. Также на территории школы необходимо устроить игровую зону с площадками для подвижных игр учеников младших и старших классов и площадками для тихого отдыха со скамьями и беседкой.

Работы нужно выполнить до 1 декабря 2027 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 10 апреля, итоги планируют подвести 14 апреля.

В сентябре 2025 года контракт на строительство корпуса Новопоселенковской школы выиграло московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» за 882,6 млн руб. Компания должна была выполнить работы до 1 декабря 2027 года, но уже в январе 2026-го министр ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин заявил, что она не справилась с поставленной задачей. Согласно порталу госзакупок, в конце месяца контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика. К тому моменту подрядчик получил 7,1 млн руб., но так и не приступил к работам.

Первые торги на строительство корпуса школы признали несостоявшимися из-за того, что все четыре заявки не соответствовали требованиям. Курское УФАС приостанавливало определение поставщика из-за жалоб ростовского ООО «Южная строительная компания» и московского ООО «Люксстройинвест», чьи заявки были отклонены. В итоге антимонопольная служба посчитала претензии необоснованными, но выдала администрации района и оператору торгов ООО «РТС-тендер» предписание об устранении нарушений.

Алина Морозова