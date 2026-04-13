В аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании рейсов

В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в регионе. Об этом 13 апреля сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения затронули отдельные районы Краснодарского края и повлияли на возможность использования маршрутов для выполнения рейсов в аэропорт Краснодара и из него. В связи с этим авиакомпании могут вносить изменения в расписание, включая переносы и задержки вылетов и прилетов.

В Росавиации уточнили, что введенные меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.

Одновременно аналогичные ограничения действуют в аэропортах Сочи и Геленджика, где на момент введения мер были приостановлены отправка и прием воздушных судов.

Ранее в ряде городов региона, включая Новороссийск и Геленджик, объявлялась ракетная опасность, в населенных пунктах включались системы оповещения. Жителям и гостям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и ориентироваться на официальные источники информации.

Ситуация находится под контролем профильных служб. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус рейсов у авиаперевозчиков и учитывать возможные изменения при планировании поездок.

«Ъ-Кубань» писал, что аэропорт Краснодара должен стать ключевым локомотивом развития города и агломерации: реализация концепции до 2040 года способна добавить до 175 млрд руб. в год к валовому региональному продукту. Планируется построить новый терминал на 83 тыс. кв. м, третью взлетно-посадочную полосу, а пассажиропоток вырастет с 7 млн в 2030 году до 15 млн пассажиров к 2040 году.