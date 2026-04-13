Эксперты: аэропорт Краснодара должен стать локомотивом развития города

Аэропорт Краснодара должен стать серьезным локомотивом развития и города, и краснодарской агломерации в целом. Об этом рассказал аналитик Никита Мазуренко на заседании Столыпинского клуба, где была представлена концепция развития краснодарской авиагавани до 2040 года.

Фото: пресс-служба международного аэропорта Краснодар

Как отметил господин Мазуренко, физический масштаб формируемого хаба — это не только аэропорт. По его словам, это другой смысл комплексного освоения территории. Приаэропортовая зона развития составляет более 2,6 тыс. га, площадь нового аэровокзального терминала — 83 тыс. кв. м. Взамен автобуса планируются 10 телетрапов «рукавов». После появления третьей взлетно-посадочной полосы количество взлетно-посадочных операций планируется увеличить до 30–45 в час. Прогнозируемый пассажиропоток к 2030 году — около 7 млн, к 2035-му — 10 млн, к 2040 году — 15 млн пассажиров в год.

Дополнительное развитие также получит пассажирская инфраструктура. Помимо нового авиатерминала, в рамках предлагаемой концепции планируется построить пассажирский ж/д вокзал, грузовой ж/д двор, а также новый автовокзал.

Хаб на базе аэропорта Краснодара способен добавить до 175 млрд руб. в год к валовому региональному продукту (ВРП) и может стать ядром новой пространственной экономической системы с логистикой, промышленностью, офисами, гостиницами и торговлей.

Как отметил один из авторов концепции развития авиагавани, исполнительный директор Краснодарского института экономики роста имени Столыпина, доктор экономических наук, профессор Александр Полиди, в авиации формируется 3% грузопотока. При этом на них приходится 33% ее добавленной стоимости. Авиация дает серьезный синергетический эффект.

«Начиная с 2017 года в документах стратегического планирования края и города тема аэропорта стала обсуждаться как центральный элемент развития инфраструктуры и бизнес-среды. Такие проекты оказывают серьезное влияние на экономическую повестку. Краснодар занимает промежуточную, но сильную позицию в системе логистических потоков юга России. Его значение определяется не только масштабом городской экономики, но и положением на пересечении одной из крупнейших агломераций юга, основных транспортных направлений и портового контура азово-черноморского бассейна»,— комментирует Александр Полиди.

Как отмечает профессор, с одной стороны, Краснодар опирается на крупнейший внутренний рынок региона, крупную агломерацию, деловую инфраструктуру, подрядную базу и высокий уровень концентрации экономической активности. С другой — город встроен в основные авто- и железнодорожные направления юга России и связан с ключевыми морскими узлами внешней торговли.

«Именно это сочетание позволяет рассматривать территорию у аэропорта Краснодара не как локальную приаэропортовую площадку, а как узел, способный работать на более широкий макрорегион. Речь идет о перераспределении потоков между агломерацией Краснодара, побережьем, востоком Краснодарского края, Северным Кавказом и внешнеэкономическим контуром»,— резюмирует Александр Полиди.

Сергей Емельянов