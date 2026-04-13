Все из семьи

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой, бывшей жене экс-главы краевого суда Александра Чернова. По версии надзора, госпожа Чернова помогала бывшему супругу скрывать незаконно приобретенное имущество, оформляя сделки по фальшивым паспортам. Ответчиками по иску также являются дочери Черновых — Елена Рязанская, вице-президент краевой нотариальной палаты, и Анастасия Шепель, судья Арбитражного суда Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре приостановлены полномочия президента краевой нотариальной палаты Галины Черновой и вице-президента Елены Рязанской, приказ издан региональным управлением Минюста РФ. Причиной отстранения руководства регионального нотариата стал иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества госпожи Черновой в связи с нарушением антикоррупционных ограничений. Дело начнет слушать Октябрьский райсуд Краснодара 17 апреля.

Галина Чернова — бывшая жена Александра Чернова, который с 1994 по 2019 год возглавлял Краснодарский краевой суд. В ходе надзорных мероприятий были вывялены факты нарушения супругами Черновыми антикоррупционных норм и служебной этики. Прокуратура полагает, что госпожа Чернова сделала карьеру в нотариате по протекции мужа, который до назначения на должность судьи руководил управлением юстиции администрации Краснодарского края и контролировал деятельность нотариусов. По мнению надзора, влияние Александра Чернова в нотариате позволило его жене в 1995 году получить статус нотариуса, а в 2001 году — занять должность президента палаты.

Прокуратуре стало известно о том, что Александр Чернов, расторгнув брак с Галиной Черновой, поддерживал с ней хорошие отношения и использовал служебные возможности бывшей жены для маскировки нелегальных доходов.

Высокопоставленный судья имел два паспорта на вымышленных лиц — Леонтьева и Петрова, утверждает прокуратура. Чтобы удостоверять при сделках несуществующие личности владельцев недвижимости, Галина Чернова привлекала доверенных нотариусов, полагает надзор. В частности, в 2009 году было оформлено приобретение гражданином Петровым квартиры площадью 275 кв. м и двух парковочных мест в элитном ЖК «Александрийский маяк» на набережной в центре Сочи, говорится в иске Генпрокуратуры. Продавцом апартаментов выступал бенефициар ОАО «Мясокомбинат "Краснодарский"» Михаил Холодцов. Впоследствии владелицей квартиры стала Анастасия Шепель, дочь Александра Чернова, судья Арбитражного суда Краснодарского края.

В 2015 году, по данным прокуратуры, доверенный нотариус Галины Черновой оформил сделку от имени несуществующего гражданина Леонтьева по продаже двух квартир в премиальном ЖК «Акватория» в Геленджике. Покупателем стала Светлана Новикова, гражданская жена Александра Чернова.

В связи с выявленными нарушениями антикоррупционных норм Генпрокуратура требует лишить Галину Чернову права на нотариальную деятельность.

Надзор предлагает изъять в доход государства помещения в Краснодаре стоимостью 1,8 млн руб., в которых располагается офис нотариуса Елены Рязанской. Также в иске идет речь об обращении в доход государства жилья Галины Черновой: дома в Краснодаре площадью 436 кв. м, который вместе с участком оценивается в 20,8 млн руб.

Ответчиками по делу также заявлены Елена Рязанская и Анастасия Шепель, но об их личном имуществе в иске речи не идет. Впрочем, претензии к госпоже Шепель могут возникнуть в будущем: Высшая квалификационная коллегия судей России 6 апреля дала прокуратуре разрешение на проведение в отношении нее антикоррупционной проверки.

Александр Чернов в прошлом году лишился всех своих активов: Генпрокуратура подала в суд два иска об их обращении в доход государства в связи с нарушением экс-судьей антикоррупционных норм.

Конфискованное у него имущество оценивается в 14,2 млрд руб.

Как стало известно “Ъ”, Галина Чернова и ее дочери не намерены комментировать ситуацию в связи с иском Генпрокуратуры — об этом сообщил источник из окружения семьи Черновых.

Анна Перова, Краснодар