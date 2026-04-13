Организаторы объявили список артистов гала-концерта Dance Open в Петербурге

С 4 по 17 апреля при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Санкт-Петербурга проходит юбилейный, XXV сезон Международного фестиваля балета Dance Open. Завершением двухнедельной программы станет традиционный гала-концерт, который состоится 17 апреля на исторической сцене Александринского театра и станет смысловой и эмоциональной кульминацией фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 4 по 17 апреля в Петербурге проходит юбилейный, XXV сезон Международного фестиваля балета Dance Open

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Программа гала выстроена как панорама современного балета — многожанровая, динамичная, принципиально открытая. Здесь классика существует на равных с новыми хореографическими высказываниями, знаковые фрагменты мирового репертуара соседствуют с работами современных авторов, а ведущие солисты крупнейших театров демонстрируют не только технику, но и широту художественного диапазона»,— рассказывают организаторы.

Классическую часть программы представят солисты Мариинского театра Рената Шакирова и Алексей Ороховски, а также артисты Большого театра России — Елизавета Кокорева, Игорь Цвирко, Алексей Путинцев и Анастасия Сташкевич. К ним присоединятся представители Театра балета имени Леонида Якобсона, продолжающие традиции петербургской школы. Отдельное место займут выступления артистов Национального балета Венгрии Татьяны Мельник и Мотоми Кийоты.

Современное направление в программе представят артисты «Балета Москва», работающие на пересечении contemporary и физического театра. Международный блок усилят танцовщики из Европы и Америки: Ракеле Буриасси и Эснель Рамос из Канадского балета, Зое Ленци и Феликс Бернинг, а также Татьяна Тен и Уэсли Карвальо из «Астана Балет». Латиноамериканскую школу представят артисты из Кубы и Буэнос-Айреса, чьи номера сочетают contemporary и национальные танцевальные традиции. Испанское направление будет раскрыто труппой Антонио Нахарро, соединяющей фламенко, escuela bolera и элементы классического балета. При этом, по традиции фестиваля, имена всех участников гала до начала вечера не раскрываются.

Хореографическая программа объединяет классическое наследие и современные постановки. В нее включены работы Мариуса Петипа и Александра Горского, а также произведения Юрия Посохова, Мауро Бигонцетти, Якопо Годани, Франческо Вентрильи, Рикардо Амаранте и Мауро де Кандия. Российскую линию представляют Вячеслав Самодуров, Екатерина Некрасова и Максим Исаков.

«Гала-концерт Dance Open — это не только демонстрация высочайшего исполнительского мастерства, но и редкая возможность увидеть за один вечер срез мировой балетной сцены. Здесь формируется актуальная картина танца — в ее многообразии, свободе и стремлении к диалогу»,— подчеркивают организаторы.

Матвей Николаев