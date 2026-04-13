В форуме недвижимости «Движение» впервые примут участие инвесторы и предприниматели из других сфер

Впервые участниками форума недвижимости «Движение» станут не только девелоперы, но и предприниматели из других сфер, а также крупные инвесторы.

Фото: предоставила пресс-служба "Форум недвижимости Движение"

О том, как изменится форум в 2026 году, рассказал на презентации события основатель «Движения» Илья Пискулин. Так, в программе появится ряд мероприятий для тех, кто интересуется инвестициями в доходную недвижимость, а также для желающих представить свой инвестпроект в закрытом формате.

Инвестиционная гостиная станет местом, где инвесторы и заинтересованные девелоперы, владельцы земельных участков, заводов, проектов, объектов строительства смогут познакомиться и обсудить потенциальное партнерство. Каждому участнику будет предоставлена возможность провести презентацию своего инвестпроекта длительностью 5–7 минут, рассказав о его характеристиках и возможностях. Событие пройдет в закрытом формате — участие возможно только по предварительной заявке и регистрации. Участникам гарантируется полная конфиденциальность.

В программе инвестиционной гостиной также будет представлен проект «Движения» — Земельный банк, где собраны актуальные предложения о продаже и покупке участков в разных регионах России. «Движение» выступает в роли агента по сделкам с земельными участками, находящимися в собственности участников рынка недвижимости, помогает соединить встречные запросы на продажу и покупку лотов, участвует в трехсторонних переговорах, обеспечивает конфиденциальность сделок. Сделки проводятся онлайн с использованием сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Сейчас в Земельном банке представлены новые участки в Нижнем Новгороде, Саратове, Тюмени, Геленджике, Сочи, Анапе и на Алтае.

Помимо этого, в программе форума запланирован отдельный кластер по доходной недвижимости с мероприятиями от нескольких инвестиционных бизнес-клубов. В частности, сообщество инвесторов и экспертов «Деньги» проведет свою образовательную сессию.

В этом году форум недвижимости «Движение» впервые смогут посетить не только девелоперы и отраслевые компании, но и представители других бизнесов, которым интересна строительная отрасль. В финальный день форума, 19 июня, для предпринимателей будет организована конференция «Нефорбсы» от партнера события Forbes.

Также организаторы анонсировали расширенный блок мероприятий деловой программы, посвященный коммерческой недвижимости, и риелторский кластер, где заинтересованные девелоперы смогут представить свои проекты агентскому сообществу.

Напомним, что в 2026 году форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня в Сочи. Партнеры «Движения» в этом году — ГК «Алютех», ГК «ЮгСтройИнвест», ГК «Эндемос», Tekta Group, «ИдаПроджект», Ecoplant, ПАО «Совкомбанк».

