В аэропорту Сочи у пассажира изъяли 27 тысяч долларов при вылете в Грузию

В международном аэропорту Сочи таможенные органы пресекли попытку незаконного перемещения наличной валюты на рейсе Сочи—Тбилиси. У пассажира, следовавшего через «зеленый» коридор, была обнаружена незадекларированная сумма денежных средств, эквивалентная более чем 27 тыс. долларов.

Как сообщили в Сочинской таможне, гражданин не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и не уведомил контрольные органы о наличии наличных. В ходе досмотра багажа у него выявили 2,92 млн рублей и 1 тыс. долларов США.

По оценке таможенных органов, общая сумма обнаруженных средств составила около 37 тыс. долларов в эквиваленте, при этом незаконно перемещаемая часть превысила установленный лимит. Согласно действующим правилам, без декларирования разрешено перемещение наличных средств в эквиваленте до 10 тыс. долларов.

Представители поста уточнили, что денежные средства были изъяты в установленном порядке. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное перемещение наличных средств через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что в аэропорту города-курорта таможенники изъяли у пассажирки, вылетавшей в Стамбул, почти 13 тыс. долларов США: женщина прошла «зеленый» коридор без декларации, превысив разрешенный лимит вывоза в 10 тыс. долларов. Пассажирке вернули допустимый минимум, а оставшиеся 12,8 тыс. долларов были изъяты как незадекларированное превышение.

Мария Удовик