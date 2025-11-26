Таможня Сочи изъяла почти 13 тысяч долларов у пассажирки рейса в Турцию

В аэропорту Сочи таможенники изъяли у пассажирки, вылетающей в Стамбул, почти 13 тыс. долларов США. Женщина следовала через «зеленый» коридор и не подала пассажирскую декларацию, сообщили в Сочинской таможне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По данным ведомства, пассажирка не обращалась к инспекторам за разъяснением правил вывоза валюты и заявила, что перевозит иностранные и российские деньги. При досмотре ее ручной клади сотрудники таможни обнаружили 22,6 тыс. долларов США и 16 тыс. руб. — общую сумму эквивалентом около 1,8 млн руб.

Как отметил и.о. заместителя начальника таможенного поста «Аэропорт Сочи» Александр Вьюков, незадекларированные средства стали основанием для административного дела. Пассажирке вернули допустимый к вывозу минимум — 10 тыс. долларов.

Оставшиеся 12,8 тыс. долларов США, что превышало установленный лимит, были изъяты.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений известнейших брендов на сумму свыше 1,8 млн руб. У россиянки, прилетевшей рейсом Дубай — Сочи, изъяты изделия с товарными знаками Cartier, BVLGARI, CHANEL и Van Cleef.

Мария Удовик