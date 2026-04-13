Экс-депутат Госдумы Бокк покинет пост секретаря местного отделения «ЕР» в Тольятти

Как стало известно «Ъ-Волга», Владимир Бокк в ближайшее время покинет пост секретаря местного отделения «Единой России» в Тольятти. По имеющимся данным, эту должность займет глава города Илья Сухих. Соответствующее решение принято в руководстве реготделения партии, так как, по словам источника, Владимир Бокк на своей должности не справляется с избранием какого-либо «единоросса» по Тольяттинскому одномандатному округу №160.

Также покинет свой пост исполнительный секретарь местного отделения «ЕР» в Тольятти Иван Жиляев. Единоросс в прошлом году попал в скандал, когда стало известно, что он ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам. Иван Жиляев отказался комментировать данную ситуацию. Позже сообщалось, что политсовет примет кадровое решение, как только единоросс приступит к своим обязанностям после болезни.

Ранее его бывший однопартиец, депутат городской думы Тольятти Александр Дорожкин извинился перед всеми, кого задела ситуация с родами его жены в чилийской частной клинике. Свою страницу во «ВКонтакте» он закрыл, а пост выложен на странице тольяттинского отделения «Единой России» в этой же соцсети. Депутат в итоге принял решение выйти из партии. Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко в декабре прошлого года поделилась в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена экс-депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой.

Владимира Бокка избрали секретарем тольяттинского местного отделения «Единой России» в январе 2019 года. В 2016—2021 годах он был депутатом Государственной думы седьмого созыва по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу № 159 от «Единой России». С 2021 года политик является депутатом Самарской губернской думы.

Евгений Чернов