Депутат из Тольятти извинился после публикации о родах его жены в Чили

Депутат городской думы Тольятти Александр Дорожкин извинился перед всеми, кого задела ситуация с родами его жены в чилийской частной клинике. Свою страницу во «ВКонтакте» он закрыл, а пост выложен на странице тольяттинского отделения «Единой России» в этой же соцсети. При этом комментарии отключены.

«Вчера и сегодня в соцсетях обсуждают тему, касающуюся жизни моей семьи. Связывают ее с партией "Единая Россия". "Единая Россия" мне дорога, и я не хочу, чтобы личные обстоятельства моей семьи становились негативом для партии. Я принял решение о добровольном выходе из партии, уже написал соответствующее заявление. Приношу извинения всем, кого сложившаяся ситуация задела»,— написал депутат.

Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко недавно поделилась в запрещенном в России Instagram, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила она.

Кроме того, по данным «Ъ-Волга», исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам подобрать медучреждение в латиноамериканской стране.

Андрей Сазонов