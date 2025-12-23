Кадровое решение по летавшему с женой на роды в Чили единороссу примут позже

Кадровое решение по летавшему с женой на роды в Чили исполнительному секретарю местного отделения «Единой России» в Тольятти Ивану Жиляеву будет принято позже. Об этом «Ъ» сообщили в самарском региональном отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В настоящее время Иван Жиляев находится на больничном. «Местный политический совет примет решение, как только Иван приступит к своим обязанностям после болезни. Все рекомендации самарским реготделением для единороссов Тольятти, даны и наша позиция принципиальна в этом вопросе. Александр Дорожкин принял единственно правильное решение»,— отметили в реготделении.

Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам. Единоросс отказался комментировать эту ситуацию.

Ранее его бывший однопартиец, депутат городской думы Тольятти Александр Дорожкин извинился перед всеми, кого задела ситуация с родами его жены в чилийской частной клинике. Свою страницу во «ВКонтакте» он закрыл, а пост выложен на странице тольяттинского отделения «Единой России» в этой же соцсети. При этом комментарии отключены. Депутат в итоге принял решение выйти из партии.

Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко недавно поделилась в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой.

Андрей Сазонов