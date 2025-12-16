Жена еще одного единоросса из Тольятти ездила рожать в Чили

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам подобрать медучреждение в латиноамериканской стране. После общественного резонанса пост удалили.

Рождение ребенка в Чили дает право получить гражданство этой страны и безвизовое посещение США и Евросоюза. Затраты на перелет, проживание и роды могут составлять несколько миллионов рублей. Отмечается, что одновременно можно иметь российское и чилийское гражданство.

Ранее стало известно, что супруга депутата гордумы Тольятти от «Единой России» Александра Дорожкина в запрещенном в РФ Instagram рассказала, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Также она заявила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила жена тольяттинского депутата. Она также похвасталась, что муж подарил ей перелет в Чили первым классом. Сам Александр Дорожкин на своей странице во «ВКонтакте» размещает патриотические посты.

Самарское региональное отделение «Единой России» проводит проверку. Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко заявил, что Александр Дорожкин будет лишен всех партийных должностей. Тольяттинский депутат закрыл страницу в соцсети и отключил мобильный телефон. Дозвониться до его однопартийца Ивана Жиляева также не удалось.

Андрей Сазонов