«Единая Россия» упрекает в нескромности однопартийца из Тольятти из-за родившегося в Чили сына

Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях информации, касающейся депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения.

«Мы не ставим под сомнение принцип неприкосновенности частной жизни, но считаем, что демонстративное размещение в соцсетях информации, подобной той, что вызвала справедливый общественный резонанс, недопустимо. Статус депутата накладывает на члена партии негласное обязательство быть примером разумной скромности — как лично, так и для членов его семьи. В настоящее время самарским региональным отделением проводятся консультации с комиссией партии "Единая Россия" по этике в связи со сложившейся ситуацией, идут внутренние проверки. Местному отделению партии в Тольятти даны рекомендации вывести Александра Дорожкина из состава местного политсовета. О результатах будет сообщено дополнительно»,— отметили в реготделении «ЕР».

Также отмечается, что в ближайшее время Александра Дорожкина могут лишить статуса председателя комитета в тольяттинской гордуме и исключить из состава фракции.

Супруга депутата Любовь недавно в запрещенном в России Instagram рассказала, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Также она заявила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила жена тольяттинского депутата. Она также похвасталась, что муж подарил ей перелет в Чили первым классом. Сам Александр Дорожкин на своей странице во «ВКонтакте» размещает патриотические посты.

Получить комментарий Александра Дорожкина не удалось: депутат не отвечает на звонки.

Ранее сообщалось, что сбежавшая из России самарская экс-чиновница Вера Щербачева, работавшая в команде экс-губернатора Дмитрия Азарова, получила гражданство США. Чиновница ездила рожать детей в одной из частных американских клиник.

