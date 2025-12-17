Единоросс из Тольятти, чья жена рожала в Чили, отказался дать комментарий

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти Иван Жиляев, ездивший вместе с женой на роды в чилийской частной клинике, не стал комментировать ситуацию. После вопроса корреспондента «Ъ» он бросил трубку.

Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам.

Ранее его бывший однопартиец, депутат городской думы Тольятти Александр Дорожкин извинился перед всеми, кого задела ситуация с родами его жены в чилийской частной клинике. Свою страницу во «ВКонтакте» он закрыл, а пост выложен на странице тольяттинского отделения «Единой России» в этой же соцсети. При этом комментарии отключены. Депутат принял решение выйти из партии.

Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко недавно поделилась в запрещенном в России Instagram, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила она.

