Медианная предлагаемая зарплата на Кубани составила 76,5 тысячи рублей

В первом квартале 2026 года медианная предлагаемая заработная плата в Краснодарском крае увеличилась на 9% год к году и составила 76,5 тыс. руб., следует из данных hh.ru, приведенных «Бизнес ФМ Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом спрос на персонал в регионе практически не изменился: работодатели разместили более 72,4 тыс. вакансий, что соответствует 51% от общего объема предложений в Южном федеральном округе против 50% годом ранее.

Наиболее высокие зарплатные предложения зафиксированы в сегменте высшего и среднего менеджмента — 137,5 тыс. руб., а также в строительстве и недвижимости (123,1 тыс. руб.) и автомобильном бизнесе (100,2 тыс. руб.). Зарплатные ожидания соискателей при этом остались на уровне около 70 тыс. руб.

Наибольшее число вакансий сосредоточено в сфере продаж (16,6 тыс.), среди рабочего персонала (13,1 тыс.) и в строительстве (11,6 тыс.). В числе наиболее востребованных специалистов — менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, врачи, повара и бухгалтеры.

Вячеслав Рыжков