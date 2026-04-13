Житель Новочеркасска стал фигурантом дела о финансировании терроризма

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Новочеркасска, который подозревается в финансировании запрещенной в России террористической организации по статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант с 2022 по 2024 годы переводил деньги одной из организаций, включенной в перечень структур, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Средства перечислялись с банковского счета подозреваемого. В месте жительства фигуранта провели обыски, правоохранители изъяли документы и технику. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Константин Соловьев