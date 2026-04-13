Выручка ростовской компании «Атлантис-Пак» выросла на 6% — до 19 млрд рублей

По итогам 2025 года, оборот ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (мировой лидер в производстве пластиковой упаковки для пищевых продуктов, входит в холдинг «Группа Агроком») достиг 19 млрд руб. Об этом «Review. Ъ-Юг России» рассказал генеральный директор предприятия Игорь Переплетчиков. Он уточнил, что рост составил 6%, по сравнению с показателем годом ранее.

Фото: пресс-службы компании «Атлантис-Пак»

По словам господина Переплетчикова, в прошлом году, путем существенных усилий и за счет кардинальной смены стратегии развития компании, здесь удалось сохранить стабильность и даже обеспечить небольшой рост. «Сегодня мы делаем все возможное, чтобы снизить влияние негативных внешних факторов на развитие предприятия: пересматриваем политику продаж, боремся за повышение производительности труда, ищем ресурсы для снижения себестоимости продукции, оптимизируем работу персонала»,— пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что при любых условиях руководство компании обязано обеспечить абсолютную конкурентоспособность продукции, сохранив при этом ее качество и технологичность. «Над этим работает большая команда. В создании новых продуктов занято более 50 научных специалистов, 18 из них — кандидаты наук», — сообщил Игорь Переплетчиков.

Владимир Андреев