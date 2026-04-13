«Российские производители могут на 100% закрыть потребности в оболочке»

Начиная с 2022 года многие зарубежные производители упаковочных материалов для продукции отечественного рынка отказались от поставки товаров в Россию. В частности, это касается производителей оболочки для мясных изделий. Помимо образовавшегося дефицита данная перестройка рынка дала возможности для импортозамещения. Так, в 2025 году расположенная в Ростовской области компания «Атлантис-Пак» (мировой лидер в производстве пластиковой упаковки для пищевых продуктов) на 6% увеличила выручку, до 19 млрд руб. В настоящее время топ-менеджмент производителя ищет возможности для строительства нового завода и последовательно выступает за создание условий для достойной конкуренции российских компаний с иностранными поставщиками. О планах компании, а также о ситуации на отечественном рынке производства упаковки — в интервью «Review. Ъ-Юг России» рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Атлантис-Пак» Игорь Переплетчиков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран генеральный директор ООО ПКФ «Атлантис-Пак» Игорь Переплетчиков

Фото: пресс-службы компании «Атлантис-Пак» генеральный директор ООО ПКФ «Атлантис-Пак» Игорь Переплетчиков

— Игорь Дмитриевич, часто от руководителей промпредприятий приходится слышать, что 2025 год был сложным, из-за финансово-экономических и геополитических факторов, падения платежеспособного спроса. А каким он стал для вашей компании?

— Безусловно, 2025 год был для нас сложным, как, впрочем, и все последние пять лет. Но, я бы сказал, что каждый прожитый год делает нас сильнее. Путем существенных усилий и за счет кардинальной смены стратегии развития предприятия нам удалось сохранить стабильность и даже обеспечить небольшой рост. Оборот компании увеличился на 6% по сравнению с показателем годом ранее, и достиг 19 млрд руб. (По итогам 2024 года, выручка “Атлантис-Пак” составила около 18 млрд руб., на 10% больше, чем в 2023 году, — “Review. Ъ-Юг России”). Сегодня мы делаем все возможное, чтобы снизить влияние негативных внешних факторов на развитие предприятия: пересматриваем политику продаж, боремся за повышение производительности труда, ищем ресурсы для снижения себестоимости продукции, оптимизируем работу персонала. При любых условиях мы обязаны обеспечить абсолютную конкурентоспособности нашей продукции, сохранив при этом ее качество и технологичность. Над этим работает большая команда. В создании новых продуктов занято более 50 научных специалистов, 18 из них — кандидаты наук.

— Верно понимаем, что пять лет назад российский рынок мясопереработки оказался в критической ситуации из-за действий западных компаний-поставщиков упаковочных материалов? И все ваши силы были направлены на обеспечение отрасли?

— В 2022 году произошла весьма драматичная для отрасли история. Многие зарубежные компании (еще до того, как правительства их стран ввели санкции против РФ) отказались от поставки товаров на российский рынок. Так поступили и западные производители колбасной оболочки. Отечественная мясоперерабатывающая промышленность в одночасье оказалась в условиях существенного дефицита целого ряда оболочек (например, целлюлозных, коллагеновых), которые у нас в стране не производятся. “Атлантис-Пак” выпускает аналоги таких оболочек, но из пластика. По состоянию на начало 2022 года мы порядка 55% своей продукции отправляли на экспорт. Работали по всему земному шару, в том числе нашу продукцию покупали в странах, которые сейчас являются недружественными. И когда оказалось, что российская мясопереработка осталась без оболочки, мы начали поэтапно переориентировать экспортные поставки на внутренний рынок. Нашей ключевой задачей стало обеспечение стабильной работы российских предприятий. Полагаю, что мы внесли значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

— Вы сказали о постепенной переориентации экспортных потоков. То есть, не сразу ушли с западных рынков?

— Конечно, это произошло не одномоментно. У нас были обязательства перед зарубежными партнерами, которые нужно было выполнить. Старались работать пока не было санкций. Но осенью 2022 года “Атлантис-Пак” и его продукция оказались в числе российских предприятий, подпавших под запрет к поставкам в Европу. Санкции действуют до сих пор. Нужно отметить, что с первых дней “Атлантис-Пак” развивался как экспортоориентированная компания. Прежде всего мы были нацелены на освоение высокомаржинальных рынков Европы и США, где традиционно существует стабильный спрос на высокотехнологичный инновационный продукт. Десятилетие назад перед нами стояла задача интегрироваться в мировую экономику, и мы ее выполнили. За это время компания вложила около 19 млрд рублей в завоевание рынка ЕС. Сегодня эти рынки потеряны.

— И в США вы тоже перестали поставлять?

— Здесь ситуация чуть иная. Правительство США ввело запретительные пошлины на продукцию из России. Минимальная ставка —35%, максимальная — 80%, в зависимости от категории товара. Это — драконовские меры. Мы стараемся сохранять свое присутствие на рынке США, поставляя некоторые упаковочные материалы, но в таких условиях наш продукт становится там абсолютно неконкурентоспособным. Думаю, что в ближайшее время мы можем потерять этот рынок.

— Как сегодня распределяются доли внутреннего рынка и экспорта в структуре продаж компании?

— 60% на 40% в пользу отечественного рынка.

— Какие зарубежные рынки для вас сейчас в приоритете?

— Потеряв высокомаржинальные рынки Европы и США мы решили активно осваивать рынки Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд). Также нам интересны Северная Африка, страны Магриба (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис). Предприняли экспансию и в Латинскую Америку: нашу продукцию покупают в Колумбии, Перу, Эквадоре и Доминиканской Республике. Важно, что переориентация экспорта сегодня сопровождается пересмотром ассортимента продаваемой продукции. Рынки стран, перечисленных выше, не так активно, как, например, Европа, потребляют наш высокотехнологичный продукт, который приносит компании существенный доход. Соответственно, прибыльность такого экспорта для нас снижается.

— На рынки Северной Африки, Центральной Америки вы вышли в 2025 году? Или последовательно осваивали их в течение двух-трех лет?

— Наше предприятие работает уже более 30 лет. Понятно, что за три десятилетия практически не осталось неосвоенных нами стран, где колбасу едят в промышленных масштабах. Соответственно, переработчики мяса в тех регионах мира, о которых вы спросили, были нашими клиентами и до прошлого года. В 2025-м мы нарастили поставки. Что касается стран Северной Африки, то это довольно сложный для России рынок. Российская продукция облагается там значительными пошлинами, тогда как на товары, ввозимые из Европы и Азии, действуют нулевые ставки. В целом, в части экспорта наша основная задача сегодня состоит не в том, чтобы заработать как можно больше, а в том, чтобы сохранить свое присутствие на рынках.

— В прошлом году вы заявляли об инвестпроекте по расширению производства барьерной пленки. Удалось ли вам реализовать этот проект?

— Сначала немного о том, почему вообще возникла необходимость в таком проекте. “Атлантис-Пак” выпускает максимально широкую линейку продукции, с разными свойствами. Если разложить наши оболочки по шкале проницаемости (для дыма и влаги) от нуля до десяти, то мы умеем производить продукцию со свойствами всего этого спектра. В наших оболочках можно выпускать стерилизованные колбасы, и они будут несколько лет храниться без холодильника, при комнатной температуре. А можно производить сырокопченые и сыровяленые колбасы, которые будут созревать как в натуральной оболочке. У нас есть ноу-хау, знания, опыт и экспертиза в сфере производства пластиковых оболочек, что позволило “Атлантис-Пак” стать в своем сегменте мировым лидером. В 2015 году мы решили эти ноу-хау применить на выпуске упаковочных пленок. Подумали: если получится реализовать такую идею, то упаковочные пленки для скоропортящихся продуктов (сырое мясо, рыба, молочные продукты) можно делать, во-первых, более тонкими, а, во-вторых, дешевле, чем при их производстве традиционным способом. Поскольку мы выпускаем двуосноориентированные оболочки, то решили производить и двуосноориентированные многослойные пленки.

— Это как? Можете пояснить?

— Из школьного курса химии известно, что каждый полимер — длинная молекулярная цепочка, состоящая из повторяющихся структур — мономеров. Обычно они находятся в хаотическом состоянии. Но если при помощи специальной технологии такую пленку растянуть несколько раз вдоль и поперек, а после зафиксировать, то получается так называемая ориентированная пленка (по двум осям). Она обладает значительными преимуществами, по сравнению с обычными пленками — может быть тоньше, прочнее, прозрачнее. Такую пленку очень сложно производить, из-за особенностей технологического процесса. Поэтому до нас в России такую продукцию никто не пытался делать. За рубежом такие производители есть, но их — единицы.

В 2016 году, в результате промышленного эксперимента, нам удалось создать двуосноориентированную многослойную пленку толщиной всего 40 микрон (0,04 мм — величина, сопоставимая с толщиной тонкого полиэтиленового пакета, — “Review. Ъ-Юг России”). Мы посчитали это хорошим преимуществом. И в 2020 году запустили в Ростове-на-Дону первую производственную линию, единственную в мире. Ее высота — 22 м, вес — почти 270 т, скорость экструзии — 90 м/минуту. Управляют линией всего четыре человека. Наша задача была — нарастить эти мощности и в последние два года мы реализовали этот проект при поддержке Фонда развития промышленности. Вторая очередь по производству барьерной пленки должны была быть ориентирована на европейский рынок, в первую очередь — Италию, где есть востребованность в этом продукте. В связи с тем, что рынок потерян, мы вынужденно скорректировали программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В оболочках “Атлантис-Пак” можно выпускать стерилизованные, сырокопченые и сыровяленые колбасы

Фото: пресс-службы компании «Атлантис-Пак» В оболочках "Атлантис-Пак" можно выпускать стерилизованные, сырокопченые и сыровяленые колбасы

— Чем продиктована необходимость выпускать столь тонкую пленку?

— Ужесточением требований природоохранного законодательства. Когда мы только запускали этот проект, действовали одни правила и законодательные ограничения. Но сегодня ситуация сильно изменилась. Начал действовать закон о расширенной ответственности производителей (РОП). В соответствии с ним производители упаковки обязаны обеспечивать утилизацию отходов или платить экологический сбор. Начиная с 2025 года, нормативы утилизации растут, что увеличивает финансовую нагрузку на предприятия. Таким образом, государство стимулирует производителей меньше тратить на упаковку. Мы, со своей стороны, заинтересованы в производстве более тонкой и легкой пленки. Идем к тому, чтобы упаковка меньше весила и меньше стоила. Но главная задача — значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня самая тонкая пленка, которую мы производим, толщиной всего 25 микрон: очень прозрачная, легкая, прочная. Во всем мире всего несколько компаний делают такую тонкую барьерную пленку.

— РОП также предполагает решение вопросов, связанных с утилизацией и вторичной переработкой отходов, в том числе и пластиковой упаковки. Как вы это учитываете?

— Максимальная экологическая безопасность — это требование акционера компании и наша текущая политика. Во-первых, мы считаем, что отходы не надо закапывать, независимо от того, подлежат они захоронению или нет. Мы за то, чтобы все перерабатывать. По крайней мере, в наших нишах. Сегодня инновационная служба “Атлантис-Пак” даже ищет решение по полностью разлагаемому продукту. Во-вторых, вся наша продукция подлежит вторичной переработке. У нас работает отдельный цех, где отходы производства запускаются в специальный аппарат для получения гранулированного сырья. Оно аналогично тому, что мы изначально используем для изготовления оболочек и пленок, но так как мы производим продукцию для пищевой промышленности, то вторсырье нам использовать запрещено. Мы продаем его предприятиям, выпускающим пластиковые трубы, агросетки и другие изделия. Таким образом, предприятие практически ничего в окружающую среду не выбрасывает. Более того, недавно нами принято решение о создании совместно с партнерами самостоятельного направления по переработке не только своих, но и сторонних пластиковых отходов.

— Ранее вы заявляли о необходимости реализовать крупный проект с размером инвестиций 10 млрд руб.? Вы будете его реализовывать?

— Мы сейчас думаем о реализации двух масштабных инвестпроектов. Первый — расширение производства пищевых пленок. Второй — расширение производства сосисочных оболочек. Сейчас мы на стадии изучения и выбора решения, где и каким образом будем эти проекты реализовывать. И на какие средства.

Что касается производства оболочки, то этот проект должен быть рассчитан прежде всего на рынки ЮВА, где наша продукция будет жестко конкурировать с дешевым китайским товаром. При текущей высокой стоимости заемного финансирования и ориентации на выпуск низкомаржинального продукта реализовать подобный проект практически невозможно. По нашим оценкам, срок окупаемости проекта с инвестициями более, чем 10 млрд руб. сегодня превышает 20 лет. При определенных условиях этот срок, конечно, можно сократить, если найти деньги по разумной стоимости, правильную с точки зрения логистики локацию. Это рискованно, но мы изучаем все возможности.

— Вы последовательно выступаете за развитие отечественного машиностроения для мясной промышленности. Почему для «Атлантис-Пак» критически важно, на каком оборудовании работают ваши клиенты, и как зависимость от импортных станков ограничивает потенциал вашего производства?

— Зависимость предприятий российского пищепрома от заграничных оборудования и технологий сегодня очень высока. Например, на мясокомбинатах 80-90% имеющегося “станочного” парка — это импортные линии, прежде всего, от поставщиков из Западной Европы. Иностранным является все основное оборудование колбасных заводов. Российское работает только на небольших, вспомогательных участках. И такая ситуация не может считаться нормальной. Потому что любая серьезная поломка может привести к остановке производства, а необходимые запчасти и комплектующие придется ждать неделями и даже месяцами.

Еще один момент (и мы неоднократно с этим сталкивались) импортное оборудование “заточено” на импортные же расходные материалы. То есть, производители оборудования вступают в коллаборацию с производителями упаковочных материалов и, соответственно, оболочка или пленка других производителей просто не может быть использована на этом оборудовании. “Атлантис-Пак” ни в какой подобной коллаборации не состоит и, априори, состоять не может. Невозможность использования отечественной упаковки на отечественных мясоперерабатывающих заводах по технологическим причинам, описанным выше, мы рассматриваем как ущемление наших прав и разновидность нездоровой конкуренции. Вот, пожалуй, две основные причины, из-за которых мы “топим” за отечественные линии и станки.

— Ваши предложения по поддержке отрасли (включая необходимость введения ввозных пошлин и популяризации рабочих профессий) получили поддержку на уровне региона. На каком этапе сейчас находится формирование этого пакета предложений для федерального центра? Принимает ли компания участие в подготовке итогового документа?

— Мы ведем работу в этом направлении с региональными и федеральными ведомствами уже довольно давно. В начале марта передали свои предложения в Минпромторг России, когда в Ростов-на-Дону приезжал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Одно из предложений — ввести ввозную пошлину в размере 35% на продукцию из недружественных стран. Ведь ситуация сложилась парадоксальная. Европейские компании постепенно сняли с себя запрет на поставку искусственных оболочек в Россию. Наш рынок стал постепенно наполнятся западной продукцией. За последние четыре года окреп и новый игрок — китайские компании, которые наводняют российский рынок дешевой, но не всегда качественной оболочкой. При том, что российские производители могут на 100% закрыть потребности отечественной мясопереработки в упаковке. В данном отношении мы полностью импортонезависимы. Напомню, что запрет на поставки нашей продукции на европейский рынок по-прежнему в силе. Уровень конкуренции значительно вырос. Мы сделали определенные инвестиции, нарастили мощности, насытили спрос, а теперь вынуждены биться с европейскими поставщиками за наш рынок, который мы создавали и поддерживали. Почему мы не можем пойти на ограничительные меры относительно товаров из недружественных государств? Мы за здоровый протекционизм. Ничего сверхъестественного в нашем предложении нет. Это даже не зеркальные меры: мы не предлагаем запретить ввоз этих товаров, несмотря на действующий в европейских странах запрет на ввоз российской продукции.

В середине марта было совещание в Минпроме, где уже обсуждали конкретные шаги и действия в этом направлении. Есть надежда, что лед тронулся, процесс пошел.

СПРАВКА. По данным системы kartoteka.ru, ООО ПКФ «Атлантис-Пак» было зарегистрировано в х. Ленина Аксайского района Ростовской области 4 апреля 1997 года. Основная специализация — производство пластмассовых изделий для упаковки товаров. Уставный капитал — 1 млн руб. В штате компании — более 2,34 тыс. человек. Входит в состав холдинга «Группа Агроком».

Беседовал Владимир Андреев