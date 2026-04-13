В Ростовской области программу ОМС расширили вплоть до трансплантации почки

В Ростовской области в 2026 году расширили перечень медицинских услуг по полису обязательного медицинского полюса. Впервые в рамках обязательного медстрахования стала доступна бесплатная пересадка почки. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Кроме того, программа включает удаленное отслеживание уровня глюкозы и артериального давления, терапию гепатита С. Медики также смогут дистанционно контролировать состояние пациентов с диабетом и гипертонией для корректировки терапии, минимизации риска осложнений и предотвращения госпитализации. Пациенты с хроническими патологиями получат возможность бесплатно получать аппараты для удаленного мониторинга.

По результатам медосмотров и диспансеризации пациентов с выявленными рисками сердечно-сосудистых патологий будут направлять на высокотехнологичные вмешательства — стентирование, имплантацию кардиостимуляторов и другие процедуры.

Программа предусматривает обеспечение современными противовирусными препаратами прямого воздействия для больных хроническим гепатитом С.

