Sky News узнал об отказе Британии участвовать в блокаде Ормузского пролива

Великобритания отказалась участвовать в операции США по блокаде Ормузского пролива, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском правительстве. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Британия предоставит тральщики для разминирования морского пути.

«Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в стране»,— сказал собеседник Sky News.

Источник телеканала добавил, что Великобритания работает с Францией и другими партнерами, чтобы «в срочном порядке» создать «широкую коалицию для защиты свободы судоходства». Собеседник Sky News назвал недопустимым взимание платы за проход через Ормузский пролив.

Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива ВМС США после завершения переговоров американской и иранской делегаций в Пакистане. Корпус стражей исламской революции заявил, что контролирует маршрут и пообещал «жестко пресекать» попытки кораблей приблизиться к нему.

