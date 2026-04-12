Трамп: Британия направит тральщики для разминирования Ормузского пролива

Великобритания и еще несколько стран направят в Ормузский пролив минные тральщики для разминирования морского пути. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«У нас там уже есть тральщики. У нас есть высокотехнологичные подводные тральщики, самые современные... И, насколько я понимаю, Великобритания и несколько других стран тоже направят туда тральщики», — сказал господин Трамп в интервью Марии Бартиромо.

Великобритания пока официально не подтвердила отправку кораблей, хотя ранее предлагала помощь в разминировании.

В воскресенье Дональд Трамп заявил о провале переговоров с Ираном в Исламабаде. По его словам, в целом обсуждения шли хорошо, но сторонам не удалось достичь консенсуса по ядерной программе. По данным СМИ, делегации США и Ирана уже покинули Пакистан. Американский президент объявил о блокаде Ормузского пролива ВМС США и преследовании судов, которые будут платить Тегерану за проход по морскому коридору.