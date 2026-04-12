Иран пообещал «жестко пресекать» попытки кораблей войти в Ормузский пролив

Ормузский пролив находится под контролем Корпуса стражей исламской революции, следует из заявления формирования. В КСИР добавили, что будут расценивать приближение кораблей к морскому коридору как нарушение режима прекращения огня.

Любые попытки кораблей пройти через Ормузский пролив «будут пресекаться жестко и решительно», заявили в КСИР. При этом пролив открыт для безопасного прохода судов, указано в сообщении в Telegram-канале.

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил о провале переговоров с Ираном в Пакистане. По его словам, сторонам не удалось достичь компромисса по иранской ядерной программе. Американский президент объявил о блокаде Ормузского пролива ВМС США. Режим прекращения огня между Ираном и США начался 8 апреля и рассчитан на две недели.

