Исламабад отложенного действия

Переговоры США и Ирана в Исламабаде об условиях завершения военного конфликта не привели к мирным договоренностям. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается домой без сделки. Иранская сторона назвала препятствием к мирным договоренностям разногласия по «двум-трем важным вопросам». После провала мирных переговоров президент Трамп объявил о том, что он вводит полную блокаду контролируемого Ираном Ормузского пролива, и пригрозил «покончить с тем малым, что осталось от Ирана». На фоне новой эскалации израильская армия стала наносить удары по Ливану и получила приказ готовиться к возобновлению военной операции против Ирана.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп поднимается на борт президентского самолета на базе Эндрюс (11 апреля 2026 года)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Мирные переговоры высокопоставленных делегаций США и Ирана в Исламабаде, состоявшие из трех раундов и побившие рекорд по продолжительности дипломатических контактов Вашингтона и Тегерана, продлились около суток и завершились в ночь на 12 апреля без достижения ключевых договоренностей.

Американскую делегацию возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс, в ее состав вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, принимавшие участие в переговорах с иранской стороной до начала операции против Ирана. В иранскую делегацию во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом вошли министр иностранных дел Аббас Аракчи, его заместитель Казем Гарибабади, секретарь Совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан, глава Центробанка Абдольнасер Хеммати.

По завершении переговоров перед отлетом в Вашингтон рано утром в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден признать, что сторонам так и не удалось согласовать условия мирной сделки.

«Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей, и я думаю, что это гораздо более плохая новость для Ирана, чем для США. Поэтому мы возвращаемся домой, так и не достигнув соглашения»,— заявил Джей Ди Вэнс на короткой пресс-конференции в Исламабаде, продлившейся всего четыре минуты.

Впрочем, в ходе общения с прессой Вэнс успел указать на то, что американская сторона «очень четко обозначила свои "красные линии", но иранская сторона решила не принимать их».

«Нам необходимо увидеть твердое обязательство, что они не будут стремиться к ядерному оружию и не будут стремиться к инструментам, которые позволили бы им быстро его создать. Это основная цель президента Соединенных Штатов, и именно этого мы пытались добиться в ходе этих переговоров»,— отметил вице-президент США, по словам которого во время переговоров он несколько раз созванивался с президентом Трампом.

Зарекомендовавший себя сторонником более умеренного подхода к Ирану и выступавший против военной операции Джей Ди Вэнс воздержался от новых угроз в адрес Тегерана и обвинений его в неготовности идти на компромисс. В самом конце пресс-конференции он не стал отвечать на вопрос, возобновят ли США после неудачи переговоров боевые действия против Ирана.

Иранская сторона в своих комментариях предпочла не использовать жесткую антиамериканскую риторику, однако также признала наличие принципиальных разногласий с Вашингтоном.

«В ходе переговоров было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов. Мнения расходятся по двум-трем важным вопросам. С самого начала не ожидалось, что соглашение будет достигнуто за один раз»,— заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Признав, что «переговоры проходили в атмосфере недоверия», иранский дипломат, впрочем, пообещал, что «общение и консультации между Ираном, Пакистаном и другими нашими друзьями в регионе будут продолжены».

Позднее свою политическую оценку дал и глава иранской делегации Мохаммад Багер Галибаф. «У нас есть добрая воля и решимость, но из-за опыта двух предыдущих войн мы не доверяем другой стороне. Америка поняла наши логику и принципы. Теперь для нее настало время решить, может ли она завоевать наше доверие или нет»,— заявил спикер иранского парламента.

Более подробную иранскую версию происходившего в Тегеране изложило агентство Tasnim. «Во время переговоров американцы пытались добиться целей, которых они не смогли добиться в ходе войны против Ирана. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов»,— сообщило агентство.

«Иранские переговорщики выступили с рядом инициатив, чтобы попытаться подтолкнуть американскую сторону к общей позиции по соглашению. Однако зацикленность США на чрезмерных требованиях помешала американцам проявить реализм и рациональность»,— отмечает Tasnim. По словам источника агентства, «пока США не согласятся на разумное соглашение, ситуация в Ормузском проливе не изменится».

Издание Axios со ссылкой на свои источники подтверждает, что ключевые разногласия касались требований иранской делегации сохранить за Тегераном право контролировать Ормузский пролив, а также нежелания отказаться от накопленных запасов обогащенного урана.

По словам собеседников издания, в Вашингтоне не ждали, что в Исламабаде удастся достичь заключительного соглашения, однако как минимум рассчитывали «сохранить динамику переговоров», что позволит продлить объявленный ранее двухнедельный режим прекращения огня.

Как сообщил агентству Reuters пакистанский источник, в ходе переговоров «настроение с обеих сторон менялось и во время встречи температура то повышалась, то понижалась». По информации агентства, стороны договорились продолжить контакты и обмен документами через технических экспертов.

Отсутствие мирных договоренностей подтолкнуло президента Трампа к принятию решения, которое закрыло дипломатическое окно с Тегераном уже через считаные часы после окончания переговоров в Исламабаде.

«Они обещали открыть Ормузский пролив, но сознательно этого не сделали. С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива»,— написал Трамп в соцсети Truth Social, пообещав, что блокада начнется вскоре и что обеспечивать ее вместе с США будут и другие страны.

Впрочем, глава Белого дома не уточнил ни сроков начала анонсированной им операции, ни того, о каких государствах, которые могут в ней участвовать, идет речь. Напомним, что ранее европейские союзники по НАТО отказались поддержать призыв Трампа совместными усилиями разблокировать контролируемый Ираном Ормузский пролив.

«Мы также начнем ликвидацию мин, которые иранцы спустили на воду. Все иранцы, кто откроет огонь по нам или по мирным судам, будут стерты в порошок»,— пригрозил президент США.

Комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива, Трамп обвинил власти Ирана в «вымогательстве» и подчеркнул, что США не потерпят никакого давления.

Кроме того, он подтвердил, что в ходе переговоров в Исламабаде сторонам так и не удалось договориться по иранской ядерной программе. Явно раздосадованный глава Белого дома заверил, что военные США «покончат с тем малым, что осталось от Ирана».

На фоне провала переговоров в Исламабаде газета The New York Times написала о том, что Израиль начал новые атаки на объекты проиранской группировки «Хезболла» в Ливане. Кроме того, издание Ynet сообщило, что после переговоров в Исламабаде глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир приказал привести в повышенную боеготовность вооруженные силы страны, допустив возможность возобновления операции против Ирана «в ближайшем будущем».

Сергей Строкань