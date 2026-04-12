В Ростов-на-Дону прибыл Благодатный огонь
Из Иерусалима в Ростов-на-Дону прибыл благодатный огонь от Гроба Господня, сообщает пресс-служба группы «Агроком». Транспортировку организовал «Благотворительный фонд Ивана Саввиди».
«Святыню торжественно передали в Собор Рождества Пресвятой Богородицы и греческий Храм Благовещения. Каждый из нас может в Пасху зажечь свою свечу от этого пламени. Эта традиция объединяет православных верующих по всему миру и напоминает о главном событии христианской веры — Воскресении Христовом»,— говорится в сообщении.