WhatsApp ответил на критику Дурова

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ответил на обвинения основателя Telegram Павла Дурова в незащищенности мессенджера.

«Невозможно оптимизировать одновременно удобство пользования и безопасность — в итоге вы получите неприятные компромиссы, например, утечку 95% сообщений из незашифрованных резервных копий WhatsApp или раскрытие сообщений через push-уведомления Signal»,— написал Павел Дуров 11 апреля в X.

В ответ на этот пост WhatsApp заявил, что «это многое объясняет о Telegram — вы даже не пытаетесь использовать оба сервиса, потому что это сложно». «WhatsApp по умолчанию обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений… У нас также есть резервные копии со сквозным шифрованием»,— указано в сообщении команды мессенджера.

Господин Дуров неоднократно заявлял о небезопасности WhatsApp. Например, в январе он написал, что специалисты Telegram проанализировали методы шифрования в WhatsApp и обнаружили в нем «множество векторов атак», а в апреле заявил, что приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам. С его словами об уязвимости мессенджера к кибератакам соглашался бизнесмен Илон Маск.

В том же месяце международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc. (признана экстремистской и запрещена в России). Заявители утверждают, что компания может читать переписки в WhatsApp, и ссылаются на анонимных информаторов, которые якобы помогли раскрыть эту информацию. Представитель американской компании назвал иск необоснованным, а утверждения о том, что сообщения в мессенджере не зашифрованы, — ложными.